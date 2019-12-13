Песков рассказал об оценке Путиным работы губернаторов

Президент Владимир Путин всегда оценивает губернаторов по результативности и эффективности их работы, партийная принадлежность не имеет значения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Однозначно нет. Однозначно не имеет. Владимир Путин всегда судит о результативности работы, судит об эффективности, судит об экономических параметрах региона и о действиях в нестандартных, в том числе и чрезвычайных ситуациях», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о том, имеет ли значение для Путина, губернатор от какой партии возглавляет регион.

Отвечая на вопрос о том, недовольны ли в Кремле работой иркутского губернатора, Песков сказал: «Иркутский губернатор подал в отставку по собственному желанию, и эта отставка была принята главой государства».

Напомним, в четверг Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, врио главы региона назначен Игорь Кобзев. Также Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя.