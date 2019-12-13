Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности 100 раз пожать руку Владимиру Путину, если Украине вернут Крым, заявил, что главе государства лучше жать руку, не поднимая вопрос о республике.

«Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то мы уже говорили: здесь надо не Путину жать руку, а выполнять Минские договоренности, тогда можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал заявление Зеленского о том, что он готов 10 раз пожать руку российскому президенту, если Украине вернут Донбасс, и 100 раз – если Крым.

В то же время комментируя идею Зеленского изменить Минские соглашения, Песков заявил, что для любых новаций нужна обоюдная воля сторон конфликта, без этого разговор малоперспективен.

«Здесь даже надо не Кремль спрашивать. Здесь нужна обоюдная воля сторон конфликта, а сторонами конфликта являются с одной стороны Киев, а с другой стороны самопровозглашенные республики. Под минским комплексом мер стоит подпись представителей самопровозглашенных республик. Соответственно, говорить о любых новациях, не узнавая точку зрения и позицию представителей самопровозглашенных республик, можно, но это малоперспективно», – сказал Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях Кремль согласится провести дополнительные переговоры по вопросу идеи Киева обновить до реалий сегодняшнего дня Минские соглашения.

Он отметил, что в данном случае хочет всех мысленно вернуть в Париж, где прошел саммит лидеров «нормандской четверки» и был согласован документ, который «в принципе можно и должно считать успехом».

Напомним, Украина настаивает на том, что контроль над российской границей в Донбассе должен быть передан Киеву до выборов в Донбассе, однако это противоречит Минским соглашениям. На саммите в «нормандском формате» лидеры четырех стран выступили с заявлением в поддержку Минска-2.

Президент Владимир Путин после саммита «нормандской четверки» в Париже прокомментировал возможность закрытия границы военными Украины. Российский лидер подчеркивал, что в Донбассе после этого «может начаться Сребреница».

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