Курс доллара опустился ниже 63 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля 2019 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

В среду курс доллара поднялся на одну копейку, до 63,28 рубля, курс евро – на две, до 70,47 рубля.