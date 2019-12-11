В США собрались выделить на снижение роли России в энергетики Европы 1 млрд долларов

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил законопроект, согласно которому Европа получит на обеспечение энергетической безопасности и диверсификацию источников энергоресурсов для снижения роли России 1 млрд долларов, заявила директор по связям с общественностью комитета Сюзанна Рэсс.

Законопроект отправят на рассмотрение полного состава Сената, передает ТАСС.

Инициативу внес сенатор Кристофер Мерфи. Предполагается, что Госдеп должен «поддержать усилия Еврокомиссии и правительств стран Центральной и Восточной Европы» по укреплению энергетической безопасности. Имеется в виду «дипломатическая и политическая поддержка» и финансовая поддержка конкретных энергетических проектов.

На эти цели в законопроекте предлагается «выделить финансирование в размере не более 1 млрд долларов». Будут поддерживать частные инвестиции в проекты по диверсификации источников энергии и системы транспортировки энергоресурсов.

Кроме того, 5 млн долларов выделят Агентству США по торговле и развитию для оказания содействия странам Европы и набора дополнительных сотрудников.

В ноябре США заявили, что российский газ может и должен оставаться частью диверсифицированных источников энергии в Европе, но Вашингтон стремится к «укреплению независимости, суверенитета и энергетической безопасности» стран Европы и поэтому призывают к большей «диверсификации».

Этим США объясняют борьбу с «Северным потоком – 2», хотя в действительности, судя по всему, речь идет о попытках лоббирования поставок более дорогого американского СПГ в Европу.

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