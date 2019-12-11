Кузнецов: Чертами современных протестов становятся ничтожные поводы и готовность к насилию

Массовые протесты в современном мире могут возникнуть по малозначительному поводу, перерасти в бунты с применением насилия и привести к кардинальным переменам в государстве, считает политолог Глеб Кузнецов. Он назвал семь основных характеристик волны протестов по всему миру.

Выступая на круглом столе «2019-й – год протестов. Россия – часть тренда или остров стабильности?», организованном ЭИСИ и газетой ВЗГЛЯД, руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований политолог Глеб Кузнецов рассказал, что в глазах современных протестующих государство является «инструментом распределения богатства». Именно по этой причине «богатство напоказ» для общества выглядит отвратительно.

По его словам, важнейшей претензией к власти со стороны протестующих становится так называемое демонстративное потребление. Именно поэтому долларовому миллиардеру уже нельзя слетать с девушкой на Мальдивские острова.

«Недовольство общества в современном мире выливается в форму политической претензии. Справедливость, которую требуют протестующие, не в труде, а именно в распределении. Люди просто хотят получить большую долю национального богатства», – пояснил Кузнецов.

Эксперт также выделил семь черт современных протестов. Первая – это ничтожность поводов. Так, например, формальное повышение цены на проезд в метро в Чили смогло послужить поводом к протестным действиям.

Вторая – это резкая политизация требований, которая приводит к тому, что «люди, протестующие из-за подорожания билетов в метро, тем же вечером хотят, чтобы государство в том виде, в котором оно существует, перестало существовать».

Третьей чертой Кузнецов назвал «очень быструю готовность к насилию». По его мнению, стадия насилия у протестующих «наступает практически мгновенно». Одной из причин роста насилия может быть то, что «люди настолько чувствуют себя правыми, что готовы осуществлять насилие для утверждения своей правоты: «Мы – чилийцы, с нами Бог, поэтому, если мы что-то разгромим или сожжем, никаких проблем это никому не создаст».

Четвертая черта – это кризис объяснительных конструкций со стороны правительств. «Все правительства видят в процессах, с которыми они не способны справиться, некую внешнюю силу. Будто кто-то звонит конкретному Хосе по телефону и говорит: «Пойди сожги метро». Хосе выходит и сжигает метро, о чем президент затем рассказывает по национальному телевидению. И становится ясно, что это объяснение никого не удовлетворяет», – объяснил политолог.

Пятой отличительной особенностью стало «отсутствие традиционных логик протестов». По словам Кузнецова, «нет больше левых протестов и правых протестов»: «Мы можем видеть в соседних странах, что где-то власть снесли правые, а где-то левые с такими же лозунгами добились для себя тех преференций, которых у них не было». То есть, по словам политолога, сказать, что «мир переживает некий левый переворот или возвращаются традиционные ценности» – нельзя.

Шестой причиной, по мнению Кузнецова, является масштаб протестных акций, в которых принимает участие «значимое число жителей и многие города».

И, наконец, седьмая черта протестов – это требование «нового государства, нового общественного договора», что хорошо видно на примерах Ливана и Чили, где политическая часть протестующих так и формулировала свои претензии к истеблишменту. «В итоге в Чили они добились референдума о конституции, который пройдет весной, и получат свой новый общественный договор», – заключил Кузнецов.

Как уже писала газета ВЗГЛЯД, ранее на круглом столе ЭИСИ представил «Индекс ключевых протестных выступлений 2019 года», отражающий уличную активность оппозиции разных стран мира. По словам руководителя Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерины Соколовой, Россия и Казахстан оказались в конце этого рейтинга, причем в России в этом году число протестов даже снизилось.

В свою очередь политолог Федор Лукьянов считает, что Россия пока остается островом стабильности на фоне глобальной волны протестов. Но волны на этот остров накатывают, и ближайшая пара лет покажет, насколько наша модель готова к глобальному шторму.