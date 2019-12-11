Появилось видео нападения группы мужчин на девушку в Петербурге

Камеры наблюдения в кофейне на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге запечатлели момент жестокого избиения девушки толпой из нескольких человек.

На кадрах видно, как за группой девушек, среди которых была пострадавшая 18-летняя Екатерины Лысых, в кофейню заходит несколько молодых людей. После не попавшей на видео перепалки, о которой сообщалось ранее, мужчины попытались скрыться, однако один из них нанес девушке сильный удар, из-за чего она упала и получила травмы. Видео публикует «Рен ТВ».

Как стало известно ранее, группе мужчин не понравился внешний вид девушек, они начали называть их лесбиянками. Девушки попытались скрыться от хулиганов в кофейне. Екатерина Лысых решила догнать обидчиков после того, как один из них ударил одну из ее подруг в лицо.