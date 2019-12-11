Уральские ученые открыли на Ямале новый самоцвет

Ученые Уральского государственного горного университета (УГГУ) открыли новый самоцвет в Ямало-Ненецком автономном округе и дали ему название «райизит» в честь массива Рай-Из, где он был найден, сообщила пресс-служба вуза.

«Сотрудники Горного университета открыли новый ювелирно-поделочный камень на Полярном Урале. Новый для Урала ювелирно-поделочный камень получил название «райизит» – по месту находки: массиву Рай-Из, расположенному вблизи Полярного круга», – говорится в сообщении на сайте учебного учреждения.

Камень обнаружили в ходе экспедиции в район массива Рай-Иза, на территории которого находится около 20 месторождений и проявлений самоцветов. В экспедиции принимали участие руководитель уральского центра камня УГГУ Фират Нурмухаметов, доцент кафедры минералогии, петрографии и геохимии вуза Михаил Попов и студент-минералог Дмитрий Коровин.



Цвет самоцвета варьируется от слабого розовато-серого до насыщенного лавандового, блеск – от матового до стеклянного, сравнимого с опалом. Твердость по шкале Мооса оценивается от 3,5 до 4,5.



«По результатам детальных исследований в ряде университетов Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга было доказано, что камень представляет собой смесь минералов серпентина, доломита с небольшими примесями талька и стихтита. Декоративные свойства выделений позволяют считать его новым ювелирно-поделочным камнем», – рассказали в вузе.

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