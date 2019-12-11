Песков оценил встречу Лаврова и Трампа

Сам факт встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа важен, но пока не приходится говорить о позитивных сдвигах в двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, это важный момент. Здесь, конечно, сам факт, что российский министр был принят президентом США, – это важный момент. Другое дело, что, конечно, пока не приходится говорить о каких-то позитивных, скажем так, сдвигах в наших двусторонних отношениях, но такие контакты – они важны», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Во вторник Вашингтоне состоялись переговоры главы американского государства Дональда Трампа и руководителя российского МИД Сергея Лаврова. Встреча продолжалась около 45-50 минут. Комментируя встречу, кандидат философских наук, политолог-американист Борис Межуев заявил, что теперь Трамп может позволить себе в отношении с Россией больше, чем было до начала импичмента.

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