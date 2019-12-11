Эксперт: У Трампа есть основания врать о разговоре с Лавровым

«Трамп перестал бояться демократов в сфере своего общения с Россией. Ему терять нечего. Максимум, что демократы могли, они уже сделали», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев, комментируя факт встречи главы МИД России Сергея Лаврова с американским президентом.

Кандидат философских наук, политолог-американист Борис Межуев считает, что теперь Трамп может позволить себе в отношении с Россией больше, чем было до начала импичмента.

«Либеральная пресса США не вникает в суть переговоров Лаврова и Трампа. Она видит в них исключительно пугающий их символизм. И она права. Сам факт встречи символичен. Помните прошлую встречу Лаврова с Трампом? После нее звучала куча обвинений в адрес президента США, что он, дескать, выдал русским какие-то секреты израильской разведки. Сейчас, Трамп готов сказать «пожалуйста, обвиняйте». Это такая демонстрация силы. Вы начали против меня из-за Украины импичмент? Я приглашу Лаврова, мне уже все равно. Конечно, Трамп по-прежнему зависит от собственной партии, которая тоже настроена отнюдь не в пользу России. Тем не менее, демократы освободили президента США от многих сдерживающих факторов», – подчеркнул американист.

Как сообщила в среду газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне состоялись переговоры главы американского государства Дональда Трампа и руководителя российского МИДа Сергея Лаврова. Встреча продолжалась около 45-50 минут. Бывший посол США в Москве Майкл Макфол увидел «ужасный символизм» в том факте, что по итогам парижского саммита «нормандской четверки» Трамп позвал к себе Лаврова, а не украинского президента Зеленского.

Позднее Трамп и Лавров вступили в небольшую заочную полемику вокруг итогов собственного же разговора, прошедшего накануне вечером. Собеседники заочно поспорили о том, звучала ли во время их беседы в Овальном кабинете тема «российского вмешательства» в выборы в США. Как только Лавров вышел от президента, Трамп выпустил твит, в котором утверждается, будто российского гостя предупредили о недопустимости вмешательства спецслужб РФ в следующие американские президентские выборы. Однако Лавров, выступая на пресс-конференции, опроверг сообщение Трампа. «Мы не обсуждали выборы (2020 года)», - цитирует министра «Коммерсантъ».

«Кто-то из них говорит неправду. Скорее всего, прав Лавров, – сказал по этому поводу Борис Межуев . – Если бы они обсуждали это, у Лаврова не было бы оснований это отрицать, а у Трампа есть причины выдумывать. Трамп хочет показать, что он по отношению к русским вел себя с позиции сильного. Американские газеты наверняка отметят это противоречие и постараются раздуть скандал».

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