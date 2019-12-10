«Россия – страна возможностей» и ОНФ запустили проект «Культурный код»

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10 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 22:19  |  vz.ru
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Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства

Граждане нашей страны за последние годы стали куда богаче, но им все равно есть куда стремитьсяФото: Zurab Kurtsikidze/EPA/ТАСС
«То ли неудачная шутка, то ли цинизм запредельного уровня». Такими словами эксперты оценивают рекомендации экспертов Всемирного банка по поводу того, как Россия должна наращивать свое богатство и так называемый человеческий капитал. Вместе с тем сам доклад содержит и ряд комплиментарных заявлений о том, насколько в целом богаты Россия и ее граждане. Подробности...
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Иван Грозный вернулся в свою столицу

Путь памятника Ивану Грозному в Александровскую слободу был долгимФото: Михаил Почуев/ТАСС
В городе Александрове, бывшей царской резиденции и фактической столице России, открыли памятник царю Ивану Грозному. Это всего лишь второй монумент Ивану IV в нашей стране. Ни один из них не установлен в Москве. Хотя опросы общественного мнения показывают, что роль Ивана Грозного в истории нашей страны положительно оценивает большинство россиян.  Подробности...
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Адвокат Новиков зовет украинских солдат в Москву

Илья Новиков – не единственный проукраинский активист среди российской либеральной тусовкиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Еще один российский либеральный активист признался в своей симпатии к киевским властям и в намерении финансировать тех, кто убивает мирных жителей Донбасса. Речь идет о столичном адвокате Илье Новикове. Однако в его заявлениях есть куда более оскорбительные и наглые пассажи, причем в адрес своих же соратников. Само существование подобных деятелей наглядно показывает разницу между Москвой и Киевом. Подробности...
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Зеленский в Париже применил «метод Порошенко»

«Нормандская четверка» собралась впервые за три годаФото: Christophe Petit Tesson/Reuters
В Париже впервые с 2016 года прошли переговоры в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. На полях саммита также впервые состоялась личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. И хотя украинский президент похвастался «ничьей» на переговорах с лидером России, по мнению экспертов, реальные результаты для Киева далеко не так позитивны. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Поразительно, что Доренко и Лужков ушли в один год

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Лужков был далеко не худшим вариантом мэра (из возможных) в девяностые, когда нужно было хоть как-то защитить город от нашествия олигархата. Но он был никаким и даже вредным мэром в нулевые – когда уже можно и нужно было думать о развитии. Подробности...
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Зеленский пока так и не стал президентом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Смысл встречи в «нормандском формате» в ночь на 10 декабря был не столько в том, чтобы решить, как выводить украинское государство из состояния гражданской войны, сколько в том, чтобы понять, готова ли сама Украина оттуда выходить. Пока не готова. Подробности...
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Большой спорт надо отдать на откуп бизнесу

Сергей Лукьяненко, писатель
Если государство становится объектом пристального внимания и давления – то и «большой спорт» обязательно отгребет. И если чиновники соглашаются каяться, выступать под белыми флагами и т. д. – давить будут дальше. До упора. Подробности...
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              «Россия – страна возможностей» и ОНФ запустили проект «Культурный код»

              10 декабря 2019, 22:12

              Текст: Антон Антонов

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              Президентская платформа «Россия – страна возможностей» совместно с Общероссийским народным фронтом запустили совместный проект «Культурный код», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              Он стал 23-м и вторым творческим проектом платформы после «Российской студенческой весны». Проект направлен на популяризацию современного искусства, поддержку талантов и развитие городской среды.

              Презентация прошла 10 декабря в ЦСИ «Винзавод» в Москве. Идея была представлена на первом заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел 4 октября 2019 года в Сочи. Инициативу поддержал президент России, председатель Наблюдательного совета Владимир Путин.

              «В таких масштабах и в таком концентрированном виде подобный фестиваль будет реализован впервые», – сказал начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

              Он рассказал об успешной реализации пилотного проекта в городе Одинцово Московской области.

              «Наши граффити вошли в топ-7 лучших граффити мира за август 2019 года. У людей формируется ощущение уникальности, появляется повод для гордости. Благодаря реализации этого проекта мы теперь видим, что он может быть лучшей практикой, которую можно тиражировать и в других регионах», – сообщил он.

              «Мы выбрали самый креативный вариант реализации проекта – творческие фестивали. Всего их будет три. Они будут проходить с 15 апреля по 30 октября следующего года в разных городах России. Выбирать города будут сами жители – регионы уже с сегодняшнего дня могут начать подавать свои заявки на право проведения мероприятий, а наиболее подходящие для них места определятся в ходе народного онлайн-голосования. Конкурс среди субъектов России продлится до 28 февраля следующего года», – рассказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

              Участниками презентации стали Новиков, Комиссаров, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева, российская телеведущая, депутат Госдумы Оксана Пушкина, режиссер Егор Кончаловский, телеведущая Яна Чурикова и другие гости.

              В рамках фестивалей участники – художники – будут расписывать фасады зданий (не менее 30 в каждом субъекте, где пройдет мероприятие), создавая музеи монументального искусства под открытым небом. В каждом из трех фестивалей примут участие не менее 40 художников – всемирно известных и только начинающих.

              Бугаев в ходе выступления выделил, что «сознание человека формируется средой».

              «Если она не подталкивает к прекрасному, то ничего не получится, а эта инициатива, безусловно, подталкивает. Подобные проекты необходимо поддерживать: чем больше мы дадим молодым людям себя таким образом выразить, тем будет лучше для всех, тем больше мы поменяем пространства вокруг», – отметил руководитель Росмолодежи.

              Состав художников будет определен до 6 апреля 2020 года. Для отбора участников, оценки изображений и определения субъектов для народного голосования сформирован экспертный совет. В него вошли выдающиеся художники, профессионалы в области музейного и галерейного дела, кураторы выставок и художественные критики.

              «Мы стараемся сделать все для того, чтобы в России развивались городская среда и культурная сфера. Один из инструментов – создание музеев монументального искусства под открытым небом, или другими словами – красочных граффити на домах. Все это будет сопровождаться творческими мероприятиями», – отметила Плещева.

              «Уверена, что выставки современного искусства и мастер-классы от профессиональных художников станут катализатором культурной жизни в российских городах и пробудят в людях живой интерес к этой теме. У нас на глазах появятся новые достопримечательности и точки притяжения. Важно, что жители становятся полноценными участниками процесса создания собственной городской среды и роль ОНФ – помочь им наладить коммуникацию с представителями власти», – сказала она.

              Каждый фестиваль будет длиться минимум 20 дней. Кроме росписи фасадов и создания музея под открытым небом, участники смогут посетить мастер-классы и творческие встречи с известными художниками. Для гостей будут созданы креативные пространства для знакомства с современным искусством: выставки, лекции о новых течениях в искусстве и экскурсии по площадкам проведения фестивалей.

              «Культурный код» одновременно призван сделать наши города более привлекательными и уютными. Молодым художникам он поможет реализовать свои идеи и приобрести новый опыт, а горожанам – провести время с пользой», – добавил Комиссаров.

              «Мне кажется, что это удивительный вид искусства. Художники стрит-арта – на гребне волны. Искусство выходит рамки галереи, мастерской и появляется на улице. Убежден, что влияние этого искусства очень сильное. Здорово, что это происходит здесь у нас», – рассказал Кончаловский.

              На презентации проекта «Культурный код» была представлена экспозиция работ известных стрит-арт художников, выполненных в рамках международного фестиваля современного искусства Urban Morphogenesis «Культурный код» 2019, который прошел в августе-сентябре 2019 года в г. Одинцово Московской области. Выставка будет открыта для всех желающих с 10 по 21 декабря в Бродильном зале ЦСИ «Винзавод».

              Организаторами проекта выступили АНО «Россия – страна возможностей» и ОНФ. Инициатор проекта – Фонд поддержки и развития современного искусства (автор проекта – руководитель фонда, стрит-арт художник из Одинцово Дмитрий Левочкин).


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