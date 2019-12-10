Убийцу сотрудника СК на проходной отправят на принудительное лечение

Обвиняемый в убийстве сотрудника Следственного комитета Владислава Капустина будет направлен на принудительное лечение, так как у него выявлено психическое расстройство, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она уточнила, что Главное следственное управление СК завершило расследование уголовного дела по факту нападения в октябре этого года на сотрудника центрального аппарата СК России полковника юстиции Владислава Капустина, в результате которого он погиб.

«В ходе проведенной стационарной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина, совершивший нападение на Капустина, страдает хроническим психическим расстройством, исключающей его вменяемость. В связи с этим уголовное дело с постановлением о применении к ему меры медицинского характера направлено в Генеральную прокуратуру», – приводит слова Петренко ТАСС.

Житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев убил Капустина на проходной Следственного комитета в Москве. Газета ВЗГЛЯД писала, что убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур.