Светлакова и Незлобина заметили на шоу Зеленского в Киеве

Юмористы, бывшие участники шоу Comedy Club Сергей Светлаков и Александр Незлобин посетили Киев для участия в съемках финала юбилейного сезона программы «Лига смеха», которую вел нынешний президент Украины Владимир Зеленский, сообщают украинские СМИ.

По информации украинского издания «Главком», Светлаков и Незлобин посетили Киев инкогнито, в социальных сетях информация о посещении столицы Украины не размещалась.

Источник издания сообщил, что бывшие резиденты Comedy Club наблюдали за концертом в киевском Октябрьском дворце из зрительного зала и не принимали участия в шоу.

Издание напоминает также, что Светлаков недавно называл Украину «бывшей» для Крыма.

В октябре украинские СМИ сообщали, что Зеленский, отвечая на вопрос о противостоянии «пропаганде» на телевидении, привел в пример гражданам Украины героя Сергея Светлакова из шоу «Наша Russia». «А если ты смотришь их, то помните, как этот, Светлаков, как он всегда разговаривал с телевидением? Тогда это тоже выход. Сиди, пока нет наших каналов, и говори: «Что ты врешь?! Я тебе не верю!» – сказал президент Украины.

В конце октября Светлаков заявлял, что победа «человека из КВН» Владимира Зеленского на выборах президента Украины позволит пофантазировать на тему президентства комиков.

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