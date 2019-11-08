Россиянам подняли зарплаты

Российские компании за последний год подняли зарплату своим сотрудникам, говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY).

В общей сложности 83% опрошенных компаний подняли зарплаты работникам с мая 2018-го по апрель 2019 года, передают «Известия».

Самые большие прибавки получили топ-менеджеры компаний – 8%. В свою очередь, зарплаты рядовых специалистов и сотрудников среднего и старшего звена управления выросли на 6%.

Кроме того, на 6,4% вырос фонд оплаты труда и опередил инфляцию. Работодатели планируют повышать оплату труда своих сотрудников и в следующие 12 месяцев.

По данным аудиторов, большинство компаний (80%) для принятия решения о повышении зарплат используют индивидуальный подход. 48% также применяют и системный рост, когда оплата труда повышается у всех сотрудников на фиксированный процент.

Согласно исследованию, российские компании не планируют массовых увольнений. Сократить штат хотят 7% работодателей, а 24% собираются набирать новых сотрудников.

Ранее были названы вакансии с наиболее высокой зарплатой в России. Также россияне заявили о готовности работать интенсивнее ради «четырехдневки».