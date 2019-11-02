Названы вакансии с наиболее высокой зарплатой в России

Эксперты составили рейтинг вакансий в России с наиболее высокой заработной платой. Больше всего в настоящий момент платят ведущим IOS-разработчикам.

Результаты исследования опубликованы на сайте сервиса HeadHuntеr.

На первом месте оказалась должность ведущего IOS-разработчика. Здесь специалисту предлагают зарплату в размере 300 тыс. рублей в месяц до вычета налогов.

Второе место занимают разработчики интеграционных решений, они могут заработать 230 тыс. рублей. Следом идет директор по управлению персоналом в IT с зарплатой в 200 тыс. рублей. Все эти вакансии предлагаются в Москве.

Также в рейтинге значатся вакансии внутреннего аудитора – эти специалисты получают от 170 до 200 тыс. рублей на руки и часового мастера (от 150 тыс. рублей).

В регионах самым привлекательным можно считать место программиста 1С в Екатеринбурге, уровень зарплаты достигает 150 тыс. рублей на руки.

Такой же уровень дохода ждет руководителя сектора логистики в сфере автомобильных перевозок в Новосибирске.

По данным экспертов сервиса, в настоящее время в целом на одну размещенную вакансию приходится пять резюме специалистов. Средняя предлагаемая зарплата равна 45 288 рублям.

Ранее исследование показало, что самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве, а самый высокий – в Ингушетии.