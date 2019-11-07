На западе Москвы вспенилась река

Инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы взяли пробы воды из реки Раменки в Парке 50-летия Октября, после появления в соцсетях сообщений об обнаруженной в воде белой химической пене, об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Инспекторы департамента природопользования выезжали на проверку. Взяли пробы воды»,– сообщает «Агентство городских новостей Москва» со ссылкой на пресс-службу.

Лабораторный анализ, по словам представителей департамента, займет семь дней. Фото реки с неизвестной пеной опубликованы в группе «Интересная Москва» в соцсети «Вконтакте».

Подобное явление уже наблюдалось в 2013 году, тогда река Раменки также была покрыта белой пеной, тогда предполагалось, что причиной появления пены в реке стала находящаяся поблизости автомойка.

Ранее Жабенский пруд на севере Москвы окрасился в багровый цвет, как предположили эксперты из «Мосводостока», вода могла приобрести такой оттенок из-за опавшей листвы.