Андрей Медведев: Очень удивился, если бы Бильжо написал о любви к Родине

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6 ноября, среда  |  Последнее обновление — 18:48  |  vz.ru
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Украина собралась получить с России миллиарды ни за что

Новые претензии украинской компании абсурдныеФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Претензии «Нафтогаза» к Газпрому выросли в пять раз – с 2,6 млрд долларов по Стокгольмскому иску до почти 15 млрд. Газпром якобы второй год подряд платит украинцам за транзит газа в разы меньше, чем должен. Заодно Киев выставил штраф Москве за то, что та не оставила жителей ДНР и ЛНР замерзать без газа. Впрочем, то, что «Нафтогаз» маниакально выдвигает новые абсурдные требования, вполне объяснимо. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович, в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих пор вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Как Шойгу изменил российскую армию

Сергей Шойгу провел реальную реформу Российской армииФото: Геодакян Артем/ТАСС
Семь лет назад, 6 ноября 2012 года, Сергей Шойгу стал министром обороны России. В отличие от поздравлений, которые государственный деятель получает в свой день рождения, годовщины пребывания на должности обычно оценивают совсем иначе – по успехам или неудачам человека в качестве руководителя. Каковы же итоги деятельности Шойгу? Подробности...
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Германский посол оскорбил немцев ради Грузии

Возведение Берлинской стены стало для многих немцев настоящей трагедиейФото: Stackelberg/DPA/Global Look Press
Посол ФРГ в Грузии Хуберт Кнырш предъявил России морально-этическую претензию, сравнив обустройство границы Южной Осетии с постройкой Берлинской стены. Очевидно, что такое сравнение недопустимо и оскорбительно. Но оскорбляет оно не Москву и не южных осетин. Оно оскорбляет Германию и немецкий народ. Историческая справедливость в буквальном смысле разменяна на хинкали. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Широко открытые для Украины двери в НАТО по-прежнему закрыты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
С одной стороны, НАТО не заинтересовано в членстве Украины. Зачем нести ответственность за действия украинских элит – традиционно неадекватных? С другой стороны, сами украинские власти делают все, чтобы «прогнуться», не требуя ничего взамен. Подробности...

Легализация проституции ведет к еще большему криминалу

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В странах, где проституция декриминализована, уровень связанных с ней преступлений выше, чем там, где она под запретом. Потому что легализация вызывает одно-единственное следствие – увеличение спроса. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Кто выиграл великую газовую войну

Дмитрий Родионов, политолог
Для России идеальным был бы полный отказ от газового транзита через непредсказуемую Украину. Но это пока неосуществимо – европейцы установили слишком много «красных флажков», да и американцы сдаваться не собираются. Подробности...
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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
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      Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову

      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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          Таксисты планируют забастовку из-за низких тарифов, устанавливаемых агрегаторами. А вы считаете расценки на такси:
          • Низкими

          • Нормальными

          • Высокими

          • Не езжу на такси

          Как вы считаете, ФБК Алексея Навального получал когда-либо деньги от зарубежных спонсоров?
          • Да

          • Нет

          Должен ли уметь гражданин России разбирать и собирать автомат Калашникова?
          • Да

          • Нет

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              Андрей Медведев: Очень удивился, если бы Бильжо написал о любви к Родине

                 6 ноября 2019, 18:25
              Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
              Текст: Олег Исайченко

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              Это ведь никто иной, как Бильжо, называл Зою Космодемьянскую «шизофреничкой» или вроде того, поиздевался над нашей героиней. Так что ничего удивительного. Так сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Андрей Медведев, комментируя пост карикатуриста Бильжо, в котором Родина названа «дрянью» и «паскудой».

              «Хотелось бы, чтобы Бильжо как-то позаботился о своем здоровье. Деменция – опасная вещь, но с ней можно справляться, есть схемы лечения, – сказал публицист и телеведущий Андрей Медведев. – В целом ничего удивительного нет. Это ведь Бильжо когда-то выступил по поводу Зои Космодемьянской, дистанционно поставив ей диагноз. Он ее называл то ли «шизофреничка», то ли вроде того. В общем, Бильжо тогда совершенно самозабвенно и гнусно сплясал на могиле нашей героини. Но время – такая вещь, которая расставляет все на свои места. И теперь, наверное, уже можно ставить диагноз самому карикатуристу».  

              По мнению Медведева, так называемая либеральная интеллигенция, к которой принадлежит Бильжо, с момента своего возникновения еще полтора века назад вела себя примерно так же. «В конце XIX века она жаловалась, что три четверти населения России мешают им развивать страну вместе с прогрессивной Европой, сейчас они пишут про 80%. Это уже традиция», – напомнил Медведев.

              «Я бы очень удивился, если бы кто-то из российских либералов, Бильжо или, например, публицист Дмитрий Быков, написали бы о любви к Родине. Напиши Бильжо, что принимает страну такой, какая есть, со всей ее сложной историей. Что она все равно наша, что Родину, как и мать, не выбирают. Что другой не будет. Вот тут Бильжо ранил бы меня в самое сердце. А эти стихи вполне в его стиле. Раньше плясал на могиле Космодемьянской, теперь такие же пляски перед лицом страны. Бывает», – заключил Медведев.

              Ранее в среду российский художник-карикатурист Андрей Бильжо обнародовал в своем Facebook стихотворение о Родине. Помимо эпитетов «дрянь», «паскуда», «психопатка», «истеричка» «фригидная» «циничная», «жадная», автор использовал в том числе и нецензурную лексику. Заканчивается произведение словами «Ну как тебя любить? а я сука люблю» (орфография автора). Причем последняя фраза, как видно из истории сообщения, добавлена лишь спустя несколько часов после публикации.


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