Андрей Медведев: Очень удивился, если бы Бильжо написал о любви к Родине

Это ведь никто иной, как Бильжо, называл Зою Космодемьянскую «шизофреничкой» или вроде того, поиздевался над нашей героиней. Так что ничего удивительного. Так сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Андрей Медведев, комментируя пост карикатуриста Бильжо, в котором Родина названа «дрянью» и «паскудой».

«Хотелось бы, чтобы Бильжо как-то позаботился о своем здоровье. Деменция – опасная вещь, но с ней можно справляться, есть схемы лечения, – сказал публицист и телеведущий Андрей Медведев. – В целом ничего удивительного нет. Это ведь Бильжо когда-то выступил по поводу Зои Космодемьянской, дистанционно поставив ей диагноз. Он ее называл то ли «шизофреничка», то ли вроде того. В общем, Бильжо тогда совершенно самозабвенно и гнусно сплясал на могиле нашей героини. Но время – такая вещь, которая расставляет все на свои места. И теперь, наверное, уже можно ставить диагноз самому карикатуристу».

По мнению Медведева, так называемая либеральная интеллигенция, к которой принадлежит Бильжо, с момента своего возникновения еще полтора века назад вела себя примерно так же. «В конце XIX века она жаловалась, что три четверти населения России мешают им развивать страну вместе с прогрессивной Европой, сейчас они пишут про 80%. Это уже традиция», – напомнил Медведев.

«Я бы очень удивился, если бы кто-то из российских либералов, Бильжо или, например, публицист Дмитрий Быков, написали бы о любви к Родине. Напиши Бильжо, что принимает страну такой, какая есть, со всей ее сложной историей. Что она все равно наша, что Родину, как и мать, не выбирают. Что другой не будет. Вот тут Бильжо ранил бы меня в самое сердце. А эти стихи вполне в его стиле. Раньше плясал на могиле Космодемьянской, теперь такие же пляски перед лицом страны. Бывает», – заключил Медведев.

Ранее в среду российский художник-карикатурист Андрей Бильжо обнародовал в своем Facebook стихотворение о Родине. Помимо эпитетов «дрянь», «паскуда», «психопатка», «истеричка» «фригидная» «циничная», «жадная», автор использовал в том числе и нецензурную лексику. Заканчивается произведение словами «Ну как тебя любить? а я сука люблю» (орфография автора). Причем последняя фраза, как видно из истории сообщения, добавлена лишь спустя несколько часов после публикации.