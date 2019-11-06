Российский музыкант стал жертвой телефонных мошенников в Москве

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6 ноября, среда | Последнее обновление — 14:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Газпром озвучил условие нового контракта с Украиной на транзит газа
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Украина собралась получить с России миллиарды ни за что
Выучила ли Россия уроки последнего царя
Как Шойгу изменил российскую армию
Германский посол оскорбил немцев ради Грузии
Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов
Легализация проституции ведет к еще большему криминалу
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В странах, где проституция декриминализована, уровень связанных с ней преступлений выше, чем там, где она под запретом. Потому что легализация вызывает одно-единственное следствие – увеличение спроса. Подробности...
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Кто выиграл великую газовую войну
Дмитрий Родионов, политолог
Для России идеальным был бы полный отказ от газового транзита через непредсказуемую Украину. Но это пока неосуществимо – европейцы установили слишком много «красных флажков», да и американцы сдаваться не собираются. Подробности...
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Интернет хочет избежать ошибки идеологов СССР
Сергей Мардан, публицист
Мы полностью разоблачились в Сети. Ей известно про нас абсолютно все. Сколько мы зарабатываем, на что тратим, наши социальные связи, секреты, болезни и мечты. Все эти данные собираются и используются для управления нашим поведением. Подробности...
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В России празднуют День народного единства
В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентовПодробности...
Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве
В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлеченияПодробности...
Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову
В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью историиПодробности...
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