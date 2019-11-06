Российский музыкант стал жертвой телефонных мошенников в Москве

Телефонные мошенники под видом работников банка обокрали известного российского виолончелиста, лауреата ряда международных конкурсов, преподавателя Московской консерватории, солиста Московской государственной академической филармонии Кирилла Родина, сообщил источник в правоохранительных органах.

В полиции факт мошенничества подтвердили, однако личность потерпевшего не раскрыли.

«На мобильный телефон заявителя поступил звонок от неизвестной женщины, она представилась сотрудником службы безопасности банка. После короткого разговора пострадавший обнаружил, что с его банковской карты списаны денежные средства в размере 150 тыс. рублей», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее Центробанк рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт, когда злоумышленники меняют исходящие номера телефонов на номера кол-центров банков и выдают себя за сотрудников служб безопасности.