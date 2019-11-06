Более половины школ в России оказались ветхими

60% школьных зданий в России ветхие, заявила министр просвещения Ольга Васильева.

«Я знаю, что у нас большие проблемы, у нас 60% школьных зданий ветхие. И мы с вами прекрасно понимаем, что они строились в... 50-60-е годы и что те косметические ремонты, которые вы своими руками зачастую проводите, этого недостаточно», – передает РИА «Новости» слова Васильевой на форуме «Национальный проект «Образование»: сообщество, команда, результат».

Она обратила внимание на то, что сегодня в сельской местности проживают 26 млн россиян, 26 тыс. школ находятся именно в сельской местности, хотя количество детей там небольшое.

«Мы считаем, что малокомплектные школы не должны никогда закрываться. Это мое глубочайшее убеждение. Объясню почему: да, они большие, они затратные. По-разному строится жизнь малокомплектной школы, но если школа закрывается, то прекращается жизнь этого населенного пункта», – сказала Васильева.

Напомним, 31 октября Васильева заявила, что преподавание информатики в российских школах находится на уровне «ниже плинтуса».

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