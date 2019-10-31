Министр оценила преподавание информатики в школах уровнем «ниже плинтуса»

Преподавание информатики в российских школах находится на уровне «ниже плинтуса», заявила министр просвещения Ольга Васильева.

«Нам нужны специалисты в области информатики, у нас их просто-напросто нет. Мы очень сильно с вами, по разным причинам, запустили в школах, опустили ниже плинтуса этот предмет», – передает РИА «Новости» слова Васильевой на конференции «Цифровой урок».

По ее словам, очень важно, чтобы учителя понимали, зачем происходит цифровизация в школах, зачем они в это вовлечены.

Васильева добавила, стоило бы запустить еще и проект подготовки физиков и химиков, а не только цифровых специалистов. Она также считает, что сейчас очень важно подготовить конкурентоспособных специалистов.

Министр отметила, что до апреля пройдет еще пять Цифровых уроков, и призвала управленцев, вернувшись в регионы, не пугать учителей введением нового инструментария, а говорить о том, что этот инструментарий нужно осознавать, поскольку без него нельзя.

«Все остальное, что мы с вами делаем, оно не должно перекрыть главного. Мы все-таки с вами должны помнить о том, что главное в этом процессе – это человек-творец... только материальное благо не двигает прогресс», – добавила она.

Тем временем премьер-министр Дмитрий Медведев в приветствии участникам конференции «Урок цифры для учителей» заявил, что для подготовки квалифицированных специалистов нужно с первых классов формировать у детей цифровые знания.

Медведев отметил, что в современную эпоху стремительно развиваются высокие технологии, меняя мир и выводя на новый уровень эффективности экономику, социальную сферу и государственное управление.

«Для того чтобы Россия вошла в пятерку мировых лидеров в сфере технологического развития, была принята программа «Цифровая экономика». Создание «умного государства» невозможно без высококвалифицированных кадров. И начинать их подготовку нужно со школьной скамьи, уже с первых классов формируя у детей цифровые знания», – говорится в приветствии.

В завершение глава правительства выразил уверенность в том, что конференция будет полезной для учителей и учеников.

Напомним, 18 октября председатель Совета, вице-спикер Совфеда, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что совет по цифровой экономике при Совфеде рекомендовал кабмину поручить Минстрою разработать федеральный проект «Цифровой регион», который позволит ликвидировать отставание в качестве жизни людей, проживающих не в «умных» городах.