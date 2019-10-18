Правительству предложили разработать федеральный проект «Цифровой регион»

Совет по цифровой экономике при Совфеде рекомендует кабмину поручить Минстрою разработать федеральный проект «Цифровой регион», который позволит ликвидировать отставание в качестве жизни людей, проживающих не в «умных» городах, сообщил председатель Совета, вице-спикер Совфеда, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

В пятницу в Сочи проходит заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ на тему «От умного города к цифровому региону». Участники обсуждают ряд ключевых вопросов в сфере цифровизации регионов, систематизации и тиражирования успешных региональных практик, внедрения «умных технологий» в управление городским хозяйством и законодательных изменений, необходимых для полноценной реализации нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

Так, в рамках заседания Турчак выразил мнение, что «недостаточно иметь ряд развитых «умных» городов». «Цель не в этом. Разрозненность и несбалансированность цифровизации регионов сегодня и стала одной из основных проблем. Мы понимаем, что отчасти это связано с тем, что мероприятия по цифровизации городов и регионов «размазаны» по различным государственным программам. Но в большей степени это связано с целеполаганием на уровне регионов. Сегодня цифровизация проводится неравномерно. В итоге мы часто получаем отставание в качестве жизни людей, проживающих не в «умных городах». Нам нужен новый федеральный проект, основанный на успешном опыте реализации «Умного города». Но охватывающий не только города. Проект «Цифровой регион», – добавил Турчак, слова которого приводятся на сайте «Единой России».

По его словам, оператором этого проекта мог бы стать Минстрой в партнерстве с Минцифры и Ростелекомом. «Задачей нашего Совета будет законодательное обеспечение его успешной реализации», – заключил вице-спикер Совфеда.

Он также выступил с предложением Минцифре разработать концепцию цифрового развития регионов и стандартизировать федеральные и региональные информационные системы. Также рекомендуется законодательно урегулировать вопросы информационного обмена между Системой-112 и смежными системами Единой диспетчерской службы (ЕДДС). Соответствующие рекомендации направлены в правительство, администрацию президента и региональным властям по итогам заседания Совета.

Кроме того, Турчак заявил о необходимости внести изменения в Жилищный кодекс и закрепить порядок использования информационных систем для публичных слушаний и принятия решений жителями города и собственниками жилья, чтобы они имели юридическую силу. Соответствующие предложения также будут направлены в правительство.

По словам Турчака, жители и собственники многоквартирных домов должны иметь возможность в удобной электронной форме взаимодействовать с управляющими компаниями. «Возможность собственников жилья делать это онлайн, через личный кабинет, нужно обеспечить нормативно. Чтобы люди имели удобный доступ к актуальной информации об услугах и тарифах, могли получить услуги онлайн, заключить договоры с обслуживающими компаниями, рассчитать плату, получить информацию о важных событиях. По сути, речь идет о создании «умных управляющих компаний», – пояснил Турчак.

Он считает, что если голосование со смартфона сделать юридически значимым, то не понадобятся обходы по квартирам и сбор подписей. «Чтобы такие системы полноценно работали, нужно закрепить в ФЗ «О государственной информационной системе ЖКХ» возможность использования систем и приложений, в том числе облачных, с представлением ключевых данных ГИС ЖКХ», – заключил Турчак.