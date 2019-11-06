Сенатор от Чечни решил уступить в Совфеде дорогу молодым

Зампред комитета Совфеда по международным делам Зияд Сабсаби сообщил, что принял решение «дать дорогу молодым» и подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

Сенатор от Чечни пояснил, что в регионе «растут профессиональные кадры», нужно «давать возможность другим поработать». По его словам, «11 лет – большой срок, чтобы работать в одной должности» (Сабсаби занимает должность сенатора от Чечни с 2008 года).

При этом Сабсаби подчеркнул, что «был, есть и остается в команде Кадырова» и «команде национального лидера – президента России» Владимира Путина, передает ТАСС.

Сабсаби – представитель главы Чечни Рамзана Кадырова на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Он намерен использовать свои связи для усиления России «во всем мусульманском мире».