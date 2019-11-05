Москвичей предупредили о сильном ветре

В ближайшие часы и до 3.00 среды в Москве ожидается сильный ветер порывами до 17 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

«В связи с прохождением атмосферного фронта в период с 17.00 5 ноября до 03.00 6 ноября в Москве ожидается дождь, усиление южного, юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду», – передает РИА «Новости» сообщение представителя ведомства.

Москвичам порекомендовали обходить стороной рекламные щиты, шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не парковать под ними автомобили.

При необходимости нужно звонить по телефону «101» или 8 (495) 637-22-22.

Между тем, вторник стал самым теплым для 5 ноября за всю историю метеонаблюдений.

До среды в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности.