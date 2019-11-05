Росатом рассекретил документ 1948 года о планах развития производства урана

Росатом опубликовал рассекреченный документ от 17 июня 1948 года о планах развития производств обогащенного урана и оружейного плутония.

Документ представляет собой записку заместителя руководителя специального комитета по использованию атомной энергии Бориса Ванникова зампредседателя Совета министров СССР, главе спецкомитета Лаврентию Берии.

В документе указано, что выход на проектную мощность двух существующих заводов решит задачу «производства делящихся атомных веществ», но при этом, даже с учетом возможностей строящегося завода, потребности в ядерных материалах удовлетворены не будут.

«Однако мощность названных заводов, а также начатого строительства завода № 814 (завод по электромагнитному разделению изотопов урана, позже «Свердловск-45», ныне Лесной – прим. ВЗГЛЯД) невелика и далеко отстает от наших потребностей», передает ТАСС.

«Дефицит металла (урана ) требует от нас срочного строительства второго завода по производству металлического А-9 (природного урана), а общие ресурсы А-9 позволяют начать строительство новых заводов большой мощности по производству продукта Z (плутония-239) и продукта А-95 (радиоактивного урана-235)», – говорится в документе.

Для производства оружейного плутония предполагалось построить завод на реке Ангара в районе Братска, исходя из доступности водных ресурсов, а завод по производству урана-235 - в районе Томска, «близко расположенном к Кузбассу и располагающем значительными научными и инженерными кадрами». В трехстраничной записке приводятся сведения о запасах сырья для атомной промышленности и планы его производства, экономические данные.

Напомним, 29 октября были рассекречены данные о помогавших СССР в создании атомной бомбы немецких ученых.