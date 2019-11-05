Украина ожидает крупной поставки снайперских винтовок из Канады

Через несколько недель на Украину прибудет партия снайперских винтовок из Канады, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

По его словам, сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок из Канады, передает «Укринформ».

«Задержка возникла не с канадской стороны, а у партнеров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет на Украине», – рассказал он.

Боднар отметил, что во время визита представителей Украины в Канаду дипломаты обсудили потребности ВСУ, чтобы канадская сторона понимала, что именно следует поставлять.

Он добавил, что речь шла также о создании специального механизма консультаций на уровне министров обороны.

«Надеюсь, первый подобный контакт состоится в конце ноября», – подчеркнул Боднар.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что с этого года будут закупать противотанковые ракетные комплексы Javelin у США по прямой программе.

В январе президент Украины Петр Порошенко заявил, что американские системы Javelin оказывают на российских военных «психологический эффект».

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