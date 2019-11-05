Трамп признал угрозу со стороны Китая

Президент США Дональд Трамп признал угрозу со стороны Коммунистической партии Китая, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы должны убедиться в том, что мир понимает риски, связанные с КПК, и последствия, которые мы, честно говоря, допускали в течение долгого времени. Хорошие новости заключаются в том, что президент Трамп признал эту угрозу», – заявил Помпео, передает РИА «Новости».

В то же время он заявил, что Пекин и Вашингтон должны сотрудничать в тех сферах, где это возможно. В частности, Помпео выразил мнение, что грядущее торговое соглашение между Китаем и США «имеет смысл» для обеих стран.

«То, что происходит в Синьцзяне, насильственная передача технологий, кибератаки или же их деятельность в Южно-Китайском море, которая угрожает всем странам Азии, – это серьезные риски. Президент Трамп относится к ним серьезно. Нам нужно, чтобы в этом деле к нам присоединился мир», – добавил госсекретарь.

На прошлой неделе Трамп назначил место заключения торговой сделки с Китаем.

Торговая война между США и Китаем продолжается с 2018 года. Страны неоднократно проводили переговоры, но в итоге снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.