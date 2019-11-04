В ГУМе началась проверка после анонимного звонка о «минировании»

Правоохранители начали проверку в торговом комплексе ГУМ на Красной площади в Москве после анонимного сообщения о «минировании».

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва торгового дома «ГУМ» по адресу: Красная площадь, дом 3», – сказал представитель экстренных служб столицы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что специалисты оперативных служб уже начали проверку в здании, однако эвакуация пока не проводится.

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