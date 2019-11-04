Лидеры семи из 10 стран АСЕАН проигнорировали саммит с США

Большинство лидеров стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали состоявшийся в понедельник саммит с США.

Так, на саммит прибыли только премьер Таиланда Прают Чан-Оча, который является председателем в организации в 2019 году, а также главы правительств Вьетнама Нгуен Суан Фук и Лаоса Тхонглун Сисулит, передает ТАСС.

Остальные страны блока – Сингапур, Малайзия, Индонезия, Бруней, Камбоджа, Мьянма и Филиппины были представлены министрами иностранных дел, передает РИА «Новости».

Министр финансов Филиппин Карлос Домингес объяснил такое решение «соответствующим уровнем делегации США». Президент США Дональд Трамп не приехал на саммит лидеров АСЕАН и Восточно-Азиатский саммит, проходящие 2-4 ноября в столице Таиланда, и не направил в Бангкок ни вице-президента, ни госсекретаря США. В качестве главы делегации Вашингтона в Бангкок прибыл советник президента США по национальной безопасности Роберт О"Брайен. По словам региональных наблюдателей, это нетипичное и редкое для США понижение уровня представительства на мероприятиях АСЕАН.

Между тем в распространенном в воскресенье вечером пресс-релизе Госдепартамента говорится, что Соединенные Штаты нацелены поддерживать суверенитет государств-членов АСЕАН.

Примечательно, что в соседнем с мероприятиями АСЕАН зале спортивно-выставочного комплекса IMPACT на северной окраине Бангкока в понедельник проводится «Индо-Тихоокеанский бизнес-форум», организованный США вместе с деловым советом АСЕАН – США и торговой палатой США. Главой американской делегации на форуме выступает министр торговли США Уилбур Росс, с гордостью заявивший на его открытии, что среди примерно 1 тыс. участников мероприятия – 19 американских послов в странах региона и восемь глав департаментов администрации США.