Тягач врезался в Airbus в аэропорту Воронежа

При сложных погодных условиях в Воронеже тягач повредил самолет Airbus авиакомпании S7 перед вылетом в Москву, сообщил источник в аэропорту.

«Инцидент произошел в 8.12 мск при сложных погодных условиях. Пошли осадки, началась обработка взлетно-посадочной полосы. Причину мы выясняем, создана комиссия, она сделает выводы», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что никто не пострадал в результате инцидента.

Самолет S7 должен был вылететь в Домодедово, однако остался в Воронеже до устранения технической неисправности.

В четверг аэропорт Воронежа задерживал утром рейсы из-за обледенения ВПП. С 18.00 мск введен режим ограниченной видимости из-за сильного тумана.