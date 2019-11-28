Казахский политолог назвал приоритеты внешней политики стран Средней Азии

В Средней Азии мечта о братстве народов региона давно уступила место экономическому прагматизму, основой для налаживания отношения стала торговля, а вовсе не этническая близость. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил казахский политолог Мухит-Ардагер Сыдыкназаров. Он принял участие в круглом столе «Центральная Азия: опасность или возможность?», состоявшемся в редакции газеты ВЗГЛЯД.

«Центральную Азию роднит не только советское прошлое, но и совместное будущее. Причем в слово «будущее» я вкладываю не какие-то мечты о братстве, а сугубо экономический прагматизм: если вам и нам выгодно торговать, это хорошая основа для долговременных отношений», – заявил директор института современных исследований Евразийского национального университета имени Гумилева Мухит-Ардагер Сыдыкназаров (Нур-Султан).

«Мы находимся на этапе формирования собственной идентичности внутри своих стран. В Центральной Азии понимание себя как единого региона до нынешнего момента формировалось под влиянием извне», – пояснил эксперт.

В регионе еще 28 лет назад, после распада Союза возник большой культурно-политический и социально-экономический запрос на потепление отношений, на сближение между народами, полагает эксперт. «Кстати, Шавхат Мирзиёев, второй президент Узбекистана, уже ответил на этот культурно-политический запрос. Важен фактор узбекско-казахских отношений, которые и раньше хорошо развивались, а сейчас становятся ещё лучше», – сказал Сыдыкназаров.

Напомним, в четверг в редакции газеты ВЗГЛЯД состоялся круглый стол «Центральная Азия: опасность или возможность?». Эксперты обсудили перспективы и риски для России, а также интеграционные возможности в рамках Большой Евразии.