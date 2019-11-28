Собянин озвучил позицию по введению платного въезда в Москву

Платный въезд в Москву вводить не планируется, заявил мэр Сергей Собянин.

«В Москве платного въезда нет и не планируется», – передает его слова РИА «Новости».

Он также заявил, что платная парковка позволила уменьшить количество машин в центре Москвы примерно на четверть, что немного стабилизировало проблему.

«Мы не собираемся никаких цен на парковки повышать», – добавил Собянин.

Мэр Москвы пояснил, что парковки, которые переполняются, будут регулировать ценами, так как парковка должна быть свободна «хотя бы на 20%», чтобы можно было «приехать и запарковать машину в любом месте, где есть система платной парковки».

«А если там нет этого места, то это уже проблема, тогда вы вынуждены с этой машиной кружить по городу, искать другие места, некомфортная ситуация. Вот в этих наиболее востребованных местах, конечно, надо смотреть и регулировать цены. Там, где нет спроса, есть свободные места, мы никогда и нигде никаких цен не поднимаем», – заявил Собянин.

Платные парковки он назвал «мягким мотиватором для горожан пересаживаться на общественный транспорт». Денег от парковок, заявил Собянин, столице не нужно, их формально зачисляют в городской бюджет и сразу передают на уровень районов для благоустройства и улучшения общественных пространств, ремонта жилья.

«Нам это нужно как некий регулятор или создание мотивации, чтобы люди подумали еще раз, что дешевле для них, на машине поехать в центр или на общественном транспорте. Это такой достаточно мягкий мотиватор того, чтобы помимо создания качественного общественного пространства, качественного транспорта общественного, еще и финансово мотивировать эту историю», – пояснил мэр.

Между тем, в августе 2018 года Собянин говорил, что решить проблему загруженности дорог можно с помощью введения платного въезда в центр Москвы, однако власти пока делать так не собираются.