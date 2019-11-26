Белоруссия собралась расширить безвизовый режим

Белоруссия намерена применить безвизовый режим для иностранцев на аэропорты в областях, сообщил министр экономики страны Дмитрий Крутой.

«Планируем дальше расширять безвизовые зоны, упростить въезд для иностранных граждан через областные аэропорты и наземные пункты пропуска», – сообщил министр, передает «БелТА».

Он добавил, что правительство рассчитывает на скорое подписание соглашения с Россией о взаимном признании виз. Эта мера, по словам Крутого, будет способствовать развитию бизнес-контактов.

Соглашение о взаимном признании виз предполагает, что иностранцы с белорусской визой смогут въезжать на территорию России и пребывать там до окончания ее действия. Такие же правила касаются и иностранцев с российской визой в Белоруссии.