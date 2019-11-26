Путин рассказал о встрече с акционерами Яндекса

Президент Владимир Путин заявил, что несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами Яндекса.

«Вот я только что, недавно, встречался с руководителями и основными акционерами Яндекса. Вот буквально два дня назад», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе телемоста на форуме «Проектория».

По его словам, у Яндекса есть интересные, масштабные проекты вместе с иностранными партнерами.

«Наше (России – прим. ВЗГЛЯД) конкурентное преимущество – в математике», – отметил российский лидер.

Напомним, в октябре газета ВЗГЛЯД подробно писала, что ждет российский хай-тек без иностранных инвесторов.

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