Фетисов: Решение ВАДА – это уже не политика, а факты

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26 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 13:11  |  vz.ru
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Украина неожиданно сделала шаг навстречу Газпрому

«Нафтогаз» смягчился по отношению к Газпрому Фото: Егор Еремов/РИА «Новости»
«Нафтогаз» впервые за многие годы конструктивно ответил на официальное предложение Газпрома по газовому контракту. Риторика украинской компании резко изменилась: от мантры, что транзита с нового года не будет, до готовности «добросовестно работать» над заключением нового контракта. Почему Украина столь резко изменила свое мнение и можно ли эти заявления считать победой российской стороны? Подробности...
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Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
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Как наказать музыкантов за русофобию

Ротару прощупывает возможность новогоднего чеса по элитным корпоративам в РоссииФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В России обсуждается идея запрета на гастроли тех артистов, кто допускает в ее отношении недружественные действия. Речь в данном случае идет о гражданах Грузии и Украины, а в первую очередь − о Софии Ротару, которая решила возобновить свои заработки в РФ. Логика ясна, но есть проблема − так мы встанем на один уровень с Украиной и Грузией, а ведь решить эту моральную дилемму можно гораздо изящнее. Подробности...
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Безбожная Европа прогневала мусульманский мир

Акция с сожжением Корана в норвежском городе КристиансаннФото: кадр из видео
В Норвегии противники исламизации страны попытались сжечь Коран. Пакистан вызвал норвежского посла, выступив в защиту мусульман всего мира, а в Карачи прошли массовые демонстрации с требованием привлечь виновных в сожжении книги к ответственности. Европе нечего ответить возмущенным мусульманам, которых она сама же и пригласила к себе. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Украина останется страной третьего мира навсегда

Глеб Простаков, журналист
Условия реструктуризации долгов, ставшие настоящей удавкой для Украины, не позволят стране выбраться из экономической ямы, даже распродав последнее – землю. В ближайшие 20 лет все сливки экономического роста будут уходить в руки кредиторов. Подробности...
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Протесты против сострадания – старая болезнь России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Уровень доверия между людьми, их готовность проявлять дружелюбие и благожелательность явно растет — а это очень важно для развития страны, даже важнее, чем нефть и газ. Подробности...
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Западу стыдно признать ошибку с «законом Магнитского»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Удачно использованный печальный «казус Магнитского» – просто-напросто прикрытие мошенничества для широкой публики. Самое грустное, что такой склизкий чувак, как Браудер, сумел все это красиво упаковать и «продать» главам и парламентам нескольких государств пресловутый «закон Магнитского». А Россия это просто прощелкала. Подробности...
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    Чем отличаются поколения бумеров, зумеров и миллениалов

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      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
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      В Москве запустили МЦД

      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
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      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
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              Фетисов: Решение ВАДА – это уже не политика, а факты

                 26 ноября 2019, 12:32
              Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
              Текст: Анастасия Доркеноо

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              Возможное решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о том, чтобы лишить РУСАДА статуса соответствия на четыре года, может ударить по невинным спортсменам, но ничего политического в нем нет, заявил газете ВЗГЛЯД известный хоккеист, депутат и бывший член Совета учредителей ВАДА Вячеслав Фетисов.

              Ранее стало известно, что комитет ВАДА по соответствию рекомендовал лишить Российское антидопинговое агентство статуса на четыре года. Это будет означать возможный запрет для российских спортсменов выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. Кроме того, Россию могут лишить нескольких международных турниров, которые она должна была принять.  

              «Насколько я понимаю, комиссия по соответствию установила, что были системные нарушения на протяжении долгого периода времени, и она наказывает. Обидно, конечно, за спортсменов, которые ни при чем, которые не участвовали во всех этих делах, это молодые ребята, которые сегодня тренируются и мечтают об играх. За них, конечно, обидно. Но кто-то накосячил здесь настолько, что они теперь за это расплачиваются. Это не политика, это факты», – заявил Фетисов.

              В начале сентября 2019 года ВАДА заподозрило Россию в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. Позже комитет по соответствию сделал вывод, что полученные расхождения в базе данных, переданной агентству, были не случайны.


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