Фетисов: Решение ВАДА – это уже не политика, а факты

Возможное решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о том, чтобы лишить РУСАДА статуса соответствия на четыре года, может ударить по невинным спортсменам, но ничего политического в нем нет, заявил газете ВЗГЛЯД известный хоккеист, депутат и бывший член Совета учредителей ВАДА Вячеслав Фетисов.

Ранее стало известно, что комитет ВАДА по соответствию рекомендовал лишить Российское антидопинговое агентство статуса на четыре года. Это будет означать возможный запрет для российских спортсменов выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. Кроме того, Россию могут лишить нескольких международных турниров, которые она должна была принять.

«Насколько я понимаю, комиссия по соответствию установила, что были системные нарушения на протяжении долгого периода времени, и она наказывает. Обидно, конечно, за спортсменов, которые ни при чем, которые не участвовали во всех этих делах, это молодые ребята, которые сегодня тренируются и мечтают об играх. За них, конечно, обидно. Но кто-то накосячил здесь настолько, что они теперь за это расплачиваются. Это не политика, это факты», – заявил Фетисов.

В начале сентября 2019 года ВАДА заподозрило Россию в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. Позже комитет по соответствию сделал вывод, что полученные расхождения в базе данных, переданной агентству, были не случайны.