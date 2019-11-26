Закрыто дело угрожавшего прокатчикам фильма «Матильда» лидера «Христианского государства»

Грязинский городской суд Липецкой области прекратил уголовное преследование лидера незарегистрированной организации «Христианское государство – Святая Русь» Александра Калинина, обвиняемого в экстремизме и угрозах в связи с показом фильма «Матильда».

«Постановлением Грязинского городского суда Липецкой области от 26 ноября подсудимый Калинин признан виновным, ему назначено наказание в виде одного года колонии строгого режима. Уголовное преследование и уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с истечением сроков давности», – сказала представитель суда, передает ТАСС.

Суд зачел Калинину год, который он провел в СИЗО во время предварительного следствия.

Сам Калинин заявил, что не будет обжаловать решение суда, однако виновным себя не признает. «За четыре письма реальный год тюрьмы – это многовато. По крайней мере, я рад, что дома», – рассказал он.

Таким образом, была удовлетворена просьба гособвинителя, попросившего в ходе прений сторон освободить Калинина от уголовного наказания. Вместе с тем режиссера Алексея Учителя суд отказался признать потерпевшим и отклонил его иски, оцененные в 1 млрд 50 млн рублей. Кроме того, сеть кинотеатров «Киномакс» на суде отказалась от иска об упущенной выгоде в размере 50 млн рублей.

Напомним, активисты организации «Христианское государство – Святая Русь» сначала угрожали кинотеатрам, которые в 2017 году показывали фильм «Матильда», а позже совершили атаку на офис студии Алексея Учителя «Рок» и подожгли машины у офиса адвоката режиссера. В итоге были задержаны четыре человека, в том числе лидер «Христианского государства» Александр Калинин.

Изначально Калинину были предъявлены обвинения по пункту «в» части 2 статьи 179 («Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой») и по части 1 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Позднее обвинение по статье 179 было смягчено со второй части на первую, а уголовные дела были соединены в одно производство и постановлением Хамовнического суда Москвы переданы для рассмотрения по существу в Грязинский суд.

Остальные фигуранты дела, чье дело было выделено в отдельное производство, были осуждены к различным срокам и освободились из мест лишения свободы летом этого года.

Скандал вокруг фильма «Матильда» возник в связи с разгоревшейся в то время дискуссией, инициированной депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Депутат добивалась, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих.