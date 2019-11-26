Составлен рейтинг самых успешных ресторанов Москвы

Журнал Forbes составил рейтинг 30 самых успешных ресторанов Москвы, оценив их экономические показатели, популярность у посетителей, мнение экспертов рынка и качество кухни.

Заведения в рейтинге представлены в трех категориях по среднему чеку (без алкоголя): 1500-2500, 2500-3500 и более 3500 рублей. Лидером в категории со средним чеком от 3500 рублей стал White Rabbit ресторатора Бориса Зарькова, на втором месте оказался ресторан Selfie, далее следуют Semifreddo, «Кафе Пушкинъ» и «Турандот», пишет Forbes.

В категории со средним чеком 2500-3500 рублей первая позиция у гранд-кафе «Dr. Живаго» Александра Раппопорта, далее идут «Белуга», Twins Garden, Wine and Crab и Bjorn.

А в категории 1500-2500 рублей первым стал ресторан Ильи Тютенкова «Северяне», на второй строчке Boston Seafood, затем идут Remy Kitchen Bakery, Cutfish и Pinch.

Издание подчеркивает, что два из трех победителей – это рестораны русской кухни, при этом треть ресторанов рейтинга специализируется на классической или авторской русской кухне.

Также отмечается, что журнал не учитывал крупные сети, бары, международные франшизы, заведения при крупных отелях и рестораны, появившиеся в прошлом году.

В июне 2019 года сообщалось, что впервые в истории сразу два российских ресторана (White Rabbit и Twins Garden) попали в топ-20 лучших ресторанов мира в рейтинге The World's 50 Best Restaurants.