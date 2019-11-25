Животновод оценила пользу виртуальной реальности для коров

Коровам нужна не виртуальная, а настоящая реальность, поэтому решение одной из подмосковных ферм использовать VR-очки ничего не даст, заявила газете ВЗГЛЯД директор учебного центра практического животноводства Лидия Королева.

На одной из подмосковных ферм решили протестировать VR-очки для коров. Животные видят зеленый луг, и на ферме утверждают, что коровы стали меньше тревожиться. Как очки сказываются на молоке, пока неизвестно.

«Очки виртуальной реальности для коров – это смешно. Они не различают цвета, и все это обычный PR-ход. Коровам для спокойствия нужно три вещи: хорошее кормление, комфортное содержание и хороший персонал. Никакие картинки в очках всего этого не дадут», – говорит Королева.

В 2017 году стало известно, что на одной из ферм в Ингушетии коровам делают массаж и включают классическую музыку. Специалисты комбината утверждали, что музыка успокаивает животных, и они дают больше качественного молока.