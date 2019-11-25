Согласован контракт по отправке иностранных туристов в Крым

Директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова сообщила, что Крым начнет принимать туристов из Сирии, в том числе в рамках программы социальной реабилитации.

«Уже согласован контракт, и в Крым смогут приехать сирийские туристы. Граждане Сирии собираются приезжать в Крым на отдых и реабилитацию», – сказала Серова, передает РИА «Новости».

Она отметила, что разработка совместной программы социальной реабилитации детей и подростков уже идет.

Напомним, сейчас в Крыму с деловым визитом находится сирийская бизнес-делегация.

Ранее сообщалось, что Крым помогает сирийским партнерам искать пути возобновления поставок оборудования из Чехии.

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