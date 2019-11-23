Савченко предсказала исчезновение Украины

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, уверенность в этом выразила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

В эфире телеканала КРТ Савченко заявила, что украинские парламентарии понимают последствия принятия этого закона. «У нас не будет свободы, и наша жизнь не будет стоить абсолютно ничего», – передает РИА «Новости» слова Савченко.

Она рассказала, что наклеила на двери кабинетов Рады плакаты с призывом остановить принятие документа. По ее словам, депутаты Рады должны чувствовать, что им оказывается сопротивление.

Кроме того, Савченко обратила внимание, что необходимо вести дискуссию с представителями власти по данному вопросу и бороться, иначе «будет поздно».

«Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают», – добавила бывший депутат Рады.

Напомним, Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 года разрешается продажа сельскохозяйственных земель. При этом россиянам планируется запретить покупать украинские земли.

Газета ВЗГЛЯД писала, что закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.