Украина запретит россиянам покупать свою землю

Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко заявил о применении механизма спецконфискации собственности в пользу государства, если среди основателей украинских компаний, покупающих землю сельскохозяйственного назначения, будут граждане России.

«Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эта санкционная норма будет четко прописана», – сказал Лещенко, передает «Интерфакс-Украина».

Он уточнил, что вопрос о допуске иностранцев к покупке земель должен решаться через «всеукраинский референдум», о чем также будет сказано в тексте закона.

Лещенко отметил, что в законе будет прописано, что основателями имеющих право покупать землю украинских компаний могут быть только граждане Украины. Причем у них не должно быть двойного гражданства и они должны проживать на территории Украины.

Напомним, на прошлой неделе Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 года разрешается продажа сельскохозяйственных земель.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко перед голосованием предупредила, что эта сессионная неделя Верховной рады станет самой трагической в истории Украины, если депутаты одобрят законопроект. После голосования Тимошенко заявила о переходе в оппозицию.

Газета ВЗГЛЯД писала, что закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.

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