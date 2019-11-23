Нарышкин высказался о «ядерном инциденте» у берегов Китая

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что у России нет достоверных данных о якобы имевшем место радиационном инциденте в Южно-Китайском море.

«У нас нет достоверных собственных данных инструментальных, тем более, это не компетенция службы, которую я (возглавляю). Но слышали, да. Пытаемся через различные источники это проверить, перепроверить, – сказал Нарышкин, передает РИА «Новости».

Накануне стало известно, что американский портал Hal Turner Radio Show со ссылкой на некие военные источники сообщил о том, что в Южно-Китайском море якобы произошел «подводный ядерный взрыв».

Кроме того, выходящая на японском острове Окинава газета Ryukyu Shimpo сообщила, что житель острова Мияко обнаружил на берегу некий цилиндр с надписью «урановый топливный стержень». Губернатор префектуры Окинава Дэни Тамаки обратился за помощью к силам самообороны. Военные произвели замеры радиации, однако повышения радиоактивного фона зафиксировано не было.

Газета ВЗГЛЯД писала, как реагировать на слухи о «ядерном инциденте у берегов Китая».