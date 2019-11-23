Как реагировать на слухи о «ядерном инциденте у берегов Китая»

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23 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 15:14  |  vz.ru
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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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Переговорам России и Японии нужна развязка

Россия не допустит того, чтобы на Курилах появились американские вооруженияФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Для заключения мирного договора с Москвой в Токио должны признать суверенитет России над Курилами. В таком случае появится возможность обсудить «все остальное». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ответ на требования японцев вести переговоры на их условиях. В декабре в Россию прибудет глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, который намерен подискутировать с Лавровым. Чего ждать от этого раунда переговоров? Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Как реагировать на слухи о «ядерном инциденте у берегов Китая»

Подводный ядерный взрыв выглядит очень эффектно - вот только ничего подобного в Южно-Китайском море не былоФото: US Navy/Global Look Press
Вот уже несколько дней заинтересованная публика взбудоражена слухами о «подводном ядерном взрыве у берегов Китая». Сообщаются сейсмические параметры этого ЧП, заявляется о повышении уровня радиации – и комментируют это даже некоторые российские официальные органы. Откуда возникла эта история и насколько она похожа на правду? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

Сергей Мардан, публицист
Если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) – основная причина огромного числа разводов. Подробности...
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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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С географией можно спорить

Максим Соколов, публицист
Батька исходит из того, что Белоруссия всегда будет подобна Венеции эпохи транзитного расцвета – просто в силу местоположения. Но геостратегия имеет свойство изменяться – особенно, когда в этом есть насущная нужда. Подробности...
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      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
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      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
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              Как реагировать на слухи о «ядерном инциденте у берегов Китая»

              Подводный ядерный взрыв выглядит очень эффектно - вот только ничего подобного в Южно-Китайском море не было   23 ноября 2019, 15:00
              Фото: US Navy/Global Look Press
              Текст: Александр Тимохин

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              Вот уже несколько дней заинтересованная публика взбудоражена слухами о «подводном ядерном взрыве у берегов Китая». Сообщаются сейсмические параметры этого ЧП, заявляется о повышении уровня радиации – и комментируют это даже некоторые российские официальные органы. Откуда возникла эта история и насколько она похожа на правду?

              21 ноября на различных интернет-ресурсах появилась информация о том, что в Южно-Китайском море произошло чрезвычайное происшествие неустановленной на данный момент природы, которое сопровождалось утечкой радиации. Источником этой информации является американский ресурс Hal Turner radio show, который, в свою очередь, ссылается на неназванные источники в военных кругах США.

              Стоит отметить, что «Шоу Хэла Тёрнера» никак не является серьёзным источником информации о чём бы то ни было. И информация, которая на нём была озвучена, вообще выходила за рамки здравого смысла – утверждалось, что в Южно-китайском море произошёл ни больше ни меньше, чем ядерный взрыв, с тротиловым эквивалентом в 10-20 килотонн, на глубине 50 метров. Это явным образом «не билось» с реальностью – Южно-Китайское море это зона интенсивного судоходства. Количество судов, кораблей, катеров, лодок и иных плавсредств там обычно измеряется сотнями, летательных аппаратов в воздухе обычно тоже не мало, присутствуют военные корабли и авиация как минимум Китая, Вьетнама, Филиппин и США, и вряд ли ядерный взрыв в таком месте остался бы тайной для всех, кроме нескольких избранных друзей Хэла Тёрнера.

              Более того, такой взрыв был бы обнаружен массой сейсмографических станций на огромной территории, особенно с учётом того, как плотно отслеживается сейсмическая активность под морским дном в этом регионе – одном из самых опасных с точки зрения появления Цунами.

              Однако публика, кинувшаяся просматривать международные системы мониторинга радиационных загрязнений типа uradmopnitor.com, обнаружила данные о наличии радиоактивности на китайском побережье Южно-китайского моря. Конкретно на упомянутом ресурсе uradmonitor значок, обозначающий уровень радиоактивного излучения вблизи измерительной станции в Китае, на север от острова Хайнань, горит пугающим оранжевым цветом и цифрой 0,24.

              Масло в огонь подливала пресса и разного рода «эксперты», пересказывающие друг другу информацию о подскочившем уровне радиации вокруг Южно-китайского моря, благодаря чему эта «новость» до сих пор держится в топах новостных ресурсов.

              Отставить панику

              Во-первых, стоит понимать, что никакого ядерного взрыва в Южно-китайском море не было точно – это не удалось бы скрыть.

              Во-вторых, никакого фантастического увеличения радиоактивности в регионе не зафиксировано. Самая высокая мощность эквивалентной дозы, зафиксированная на побережье Китая севернее острова Хайнань составляет на текущий момент 0,24 микроЗиверта/час. Много это или мало? Это немного. Если подвергаться такому радиоактивному облучению в течение года, то даже среднемировую мощность эквивалентной дозы облучения от естественных источников накопить не получится. В Лондоне есть места, где радиоактивность выше в два раза.

              В общем, на Хайнане безопасно, и если радиоактивность воды такая же, какую показывает страшный оранжевый кружок на uradmonitor.com, то вполне можно купаться в море и не бояться ничего. Оранжевый кружок не страшен. А в местах расположения других измерительных станций мониторинг показывает ещё меньшие уровни, в том числе и аномально низкие – околонулевые.

              Может ли такое быть после подводного ядерного взрыва? А после гипотетической аварии ядерного реактора с утечкой вещества из активной зоны, что намного «грязнее» любого ядерного взрыва?

              Косвенно отсутствие проблемы как таковой подтверждается отсутствием заявлений со стороны каких-либо органов государственной власти каких либо стран – любых. За одним исключением.

              На манеже – Роспотребнадзор

              Всё бы ничего, но в освещение этого «события» вмешалась одна из российских официальных структур – Роспотребнадзор. На его сайте было размещено сообщение следующего содержания:

              По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом. Роспотребнадзором усилен мониторинг радиационной обстановки на прилегающих приграничных территориях. В настоящее время угроза негативного воздействия на населения Российской Федерации отсутствует.

              Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

              Теперь уже специалисты, способные оценить 0,24 микроЗиверта в час, оказались в тупике. Роспотребнадзор – официальный орган, и думать, что ответственный за наполнение его сайта контентом сотрудник просто составил это короткое сообщение на основе хайпа в твиттере, как-то не хочется. Получается, что радиоактивность в Южно-китайском море за сутки всё-таки выросла? Но ведь она минимальна даже сейчас. Какой же она тогда была позавчера? Нулевой?

              Ответов нет. Роспотребнадзор не приводит данных о том, каким был уровень радиоактивности до «радиационного инцидента», не указывает того, насколько эта радиоактивность выросла, не даёт никакой возможности верифицировать утверждения о росте радиации в Южно-китайском море, не сообщает никаких подробностей «радиационного инцидента». Да и вообще, Глобальная система мониторин­га окружающей среды (ГСМОС - GEMS) не ведёт отслеживание радиоактивности в режиме реального времени. Это скорее социальная и научная программа в рамках ООН, чем некая человеко-машинная система с датчиками и мгновенным временем реакции. Впрочем, Роспотребнадзор написал слово «сеть» вместо «система», и, возможно, имеется ввиду что-то иное.

              Ограничимся фактами

              В любом случае, оценивая то, произошло что-то в Южно-китайском море или нет, стоит прислушиваться к фактам – проверяемым и измеримым. А факты таковы.

              Ядерного взрыва – не было. Уровень радиации в регионе, в тех местах, где её замеряют, – существенно ниже максимально безопасного для человека. По крайней мере, днём 22 ноября 2019 года это было так. За исключением загадочного сообщения на сайте Роспотребнадзора, нет никакой официальной реакции на сообщения о «радиационном инциденте», ни от каких властей, какой-либо страны. В конце концов, даже Роспотребнадзор указывает, что опасности для граждан России нет.

              А раз так, то стоит оставить беспокойство, если оно у кого-то было. С вероятностью 99,9% на самом деле не было никаких инцидентов и всё так же хорошо, как было раньше, ну или всё так же плохо, как было раньше, смотря кто будет оценивать. Но в любом случае – без изменений.

              А на случай оставшейся 0,1% есть онлайн-мониторинг радиоактивности, доступный каждому желающему.

              И если завтра и послезавтра на север от Хайнаня по-прежнему будет красоваться оранжевый кружок с цифрами 0,24, то о «радиационном инциденте» можно будет смело забыть навсегда.

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