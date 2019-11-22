Стали известны подробности задержания на журфаке МГУ вооруженного мужчины

Мужчина, которого задержали на журфаке МГУ, прошел на факультет по служебному удостоверению, сообщила пресс-секретарь журфака Дарья Фомина.

«Человек прошел по служебному удостоверению на военную кафедру, которая находится в том же здании, что и журфак МГУ. Не найдя никого на военной кафедре, он решил подняться послушать лекцию. Естественно, он сильно выделялся среди первокурсников, примерно 34 года ему было. Это заметили студенты, тут же обратились в службу безопасности. Безопасники сработали очень оперативно и вывели мужчину из аудитории», – передает РИА «Новости» слова Фоминой.

По словам пресс-секретаря факультета, мужчина находился у начальника службы безопасности в кабинете. Тот вызвал полицию и скорую помощь, так как мужчина пожаловался на плохое самочувствие.

«Затем приехала полиция, его доставили в УВД... У нас никакой паники, никакого ажиотажа не было», – добавила она.

В пресс-службе ГУМВД по Москве рассказали, что по факту прохода мужчины с ножом и пневматическим пистолетом в один из вузов проводится проверка.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что мужчину с ножом и пистолетом задержали при попытке пройти в здание журфака МГУ. Задержанному вызвали психиатрическую помощь.