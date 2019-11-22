Мужчину с ножом задержали при попытке пройти в здание журфака МГУ

Неизвестный мужчина с ножом попытался пройти на лекцию в здании журфака МГУ, его задержали и доставили в отделение полиции, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный мужчина в пятницу утром пытался пройти вместе с другими студентами журфака МГУ на лекцию. Вел он себя неадекватно, в ходе проверки у него был обнаружен нож. Сейчас мужчина задержан», – сообщил источник ТАСС.

Он добавил, что для выяснения ситуации задержанный доставлен в отделение полиции.

Напомним, 31 октября 36-летний Денис Поздеев зарезал шестилетнего ребенка в детсаду в Нарьян-Маре – он проник в учреждение через открытую охранником дистанционно дверь. Воспитатели пытались помешать Поздееву пройти в спальню, однако не смогли этого сделать. Убийство совершено во время тихого часа, на глазах у других детей.