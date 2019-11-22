Москвичей ожидает облачная погода без осадков, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве будет от минус 4 до минус 2 градусов, по области – от минус 6 до минус 1. Ветер южный, 2–7 метров в секунду.

Атмосферное давление – 770 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в регионе будет 11–6 градусов мороза.