СК подтвердил возбуждение двух дел по факту мошенничества на Восточном

СК по Амурской области возбудил два уголовных дела по факту мошенничества при строительстве космодрома «Восточный», сообщили в ведомстве.

Как говорится в сообщении СК, поступившем в газету ВЗГЛЯД, дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

«По версии следствия, с ноября 2018 года по май 2019 года руководством одного из предприятий, являющегося исполнителем государственного контракта по объекту строительства космодрома «Восточный», в управление федерального казначейства по Республике Татарстан предоставлены сведения о необходимости оплаты по договорам аренды спецтехники, которые в действительности не исполнялись, а также подложные финансово-хозяйственные документы. На основании предоставленных документов управлением федерального казначейства перечислено более 240 млн рублей», – говорится в сообщении СК.

В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовным делам. Расследование уголовных дел продолжается.

Тем временем в пресс-службе ПСО «Казань» подтвердили факт проверки в компании.

«Проводится проверка в рамках расследования уголовных дел о хищениях на космодроме при строительстве первой очереди, возбужденных Следственным комитетом», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

11 ноября президент Владимир Путин возмутился воровством на строительстве Восточного, отметив, что там крадут «сотнями миллионов».

Ранее в четверг «Коммерсант» сообщил, что СК по Амурской области возбудил два новых уголовных дела о хищениях при строительстве объектов космодрома Восточный одним из фигурантов которого является ПСО «Казань».