Российский «шпионский» корабль исчез с радаров у берегов Северной Америки

Российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь», якобы занимающееся «подозрительной деятельностью вблизи подводных коммуникационных кабелей», исчезло с радаров в Карибском море, сообщает Forbes.

По сведениям издания, 8 ноября российское исследовательское судно сделало короткую остановку в Тринидаде и Тобаго, после чего направилось в Карибское море. Ранним утром 10 ноября «Янтарь» пропал с радаров, перестав отслеживаться навигационными программами. Настоящее местоположение «Янтаря» неизвестно, передает ИноТВ.

Автор статьи Эйч Ай Саттон считает, что «Янтарь» скорее всего покинул американские воды и весь регион, при этом он обращает внимание, что немногие другие невоенные корабли могут похвастаться такой же репутацией. Некоторые полагают, что судно, задачей которого является поиск различных объектов на морском дне, на самом деле занимается шпионажем вблизи подводных коммуникаций, в том числе военных, говорится в материале.

По словам автора материала, он изучил прошлые миссии «Янтаря» – и многие из них так или иначе осуществлялись в местах, где проходят коммуникационные кабели. Так, в октябре 2016 года корабль проводил какие-то исследования в восточной части Средиземного моря, недалеко от сирийского побережья. В тот же период сирийский провайдер Telecom объявил о перебоях в интернет-соединении на 10 дней из-за «подводных ремонтных работ». В итоге перебои продлились ровно столько же, сколько «Янтарь» находился в Средиземном море. «Нетрудно предположить, что Россия в чем-то помогала своему союзнику», – считает Саттон.

В следующем месяце российский корабль отправился в Персидский залив. В тот период также наблюдались перебои с работой подводных коммуникационных кабелей, и хотя это явление трудно непосредственно связать с работой «Янтаря», он проводил исследования как раз неподалеку, а затем зашел в иранский порт.

В сленге ВМС, отмечает Эйч Ай Саттон, манипуляции с подводными коммуникациями носят название «война на дне» – такие операции отнюдь не новы. В период холодной войны американские ВМС вместе с некоторыми западными союзниками вели секретную операцию Ivy Bells («Цветы плюща»), в рамках которой шпионили за СССР, прослушивая подводные линии связи советского флота.

По версии автора материала, существуют опасения, что Россия может повредить важную подводную инфраструктуру в ходе потенциального открытого конфликта или гибридной войны. Помимо «Янтаря», у Москвы есть еще две большие атомные подлодки, которые могут перевозить подводные аппараты, способные опускаться на большую глубину. «Тот факт, что эти подводные силы особого назначения больше, чем весь подводный флот некоторых западных ВМС, о многом говорит», – приходит к заключению Саттон.

Напомним, 12 ноября российское «судно-шпион» заметили у берегов Северной Америки.

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