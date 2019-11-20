Ученые обвинили мужчин в потере у женщин интереса к сексу

Ученые из Питтсбургского университета (США) предположили, что у женщин с возрастом снижается интерес к сексу из-за их вторых половинок.

В исследовании приняли участие 36 женщин старше 60 лет, которые столкнулись со снижением либидо. Ученые попросили их заполнить анкеты. Выяснилось, что у большинства женщин потеря интереса к сексуальным контактам была непосредственно связана с эректильной дисфункцией их мужей. Из-за этого секс приносил меньше удовольствия, а разговоры на эту тему становились тяжелыми и неприятными. В итоге секс переставал быть для женщин чем-то приятным и интерес к нему значительно снижался, пишет «Московский комсомолец».

Ранее ученые определили, что за последние 50 лет женщины стали в три раза чаще видеть эротические сны.