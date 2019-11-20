В Берлине убили сына экс-президента Германии

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, занимавшего этот пост с 1984 по 1994 год, Фриц фон Вайцзеккер умер от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике Schlosspark-Klinik, сообщила телерадиокомпания RBB.

Погибшему сыну экс-президента Германии было 59 лет. Во время нападения он выступал с лекцией в клинике Schlosspark-Klinik, главврачом которой был с 2005 года, передает РИА «Новости».

По данным полиции, нападение произошло около 18.50 (20.50 мск) в западной части Берлина, в районе Шарлоттенбург.

Нападавшему пытался помешать один из присутствовавших на лекции, однако получил тяжелые ранения.

Предполагаемый преступник задержан на территории медицинского учреждения.

Напомним, первый президент объединенной Германии Рихард фон Вайцзеккер умер 31 января 2015 в возрасте 94 лет.

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