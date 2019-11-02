Участник «Евровидения» обрадовался провалу на шоу «Голос»

Белорусский певец Руслан Алехно, выступавший на песенном конкурсе «Евровидение» в 2008 году, заявил, что рад не пройти этап слепых прослушиваний на российском проекте «Голос».

Певец рассказал телеканалу «360», что участвовать в программе его уговаривали несколько лет и в итоге это была «не его воля». «Я искренне рад, что ко мне никто не повернулся», – заявил исполнитель.

Алехно отметил, что настоящую цель участия в программе он не может озвучить, так как это закрытая информация.

Он признался, что ничего не ждал от шоу, так как он пришел только ради выступления.

Алехно добавил, что он не знает ни одной песни победителей шоу.

Напомним, белорусский певец не прошел слепые прослушивания на шоу «Голос».

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