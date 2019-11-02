Названы самые раздражающие действия водителей на дорогах

Бездумная парковка, несоблюдение рядности и «игра в шашки» больше всего раздражают водителей в России, говорится в исследовании онлайн-сервиса обслуживания автомобилей Uremont.

Компания Uremont составила рейтинг раздражающих факторов, опросив свыше 5 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, имеющих личные автомобили и пользующихся ими, передает РИА «Новости».

На вопрос о том, что больше всего раздражает в поведении других автомобилистов на дорогах, респондентам было предложено семь вариантов ответа.

«Больше всего российских автовладельцев раздражает, когда другие водители неправильно паркуются (33,6% респондентов), не соблюдают «рядность» (21,8%) или обгоняют соседние машины, «играя в шашки» (15,6%)», – говорится в исследовании.

Еще 10,6% опрошенных отметили, что раздражаются, когда другие водители сигналят просто так, столько же выбрали вариант ответа «когда не уступают каретам «скорой».

Громкая музыка, которую слышно в автомобилях по соседству, неприятна 2,7% респондентов.

«Опрос показал, что большинство россиян беспокоят на дорогах по-настоящему опасные (как обгоны ради нескольких минут выгоды) и эгоистичные вещи (парковка). Это хороший тренд, который мотивирует автомобилистов быть внимательнее к окружающим, а значит, ситуация на дорогах будет только улучшаться. Приходит время осознанного вождения», – приводятся в слова основателя Uremont Артура Терисаяна.

Uremont – это проект Национальной технологической инициативы (НТИ) с 2017 года. Он включен в направление «Телематические информационные системы» рынка НТИ «Автонет». Проект одобрен рабочей группой для масштабирования в рамках реализации соответствующей дорожной карты.

Ранее в Госдуме предложили разрешить оформлять в собственность парковочные места.

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